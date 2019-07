De Franse minister van Milieu, Francois de Rugy, is dinsdag opgestapt na een rapportage van de Franse onderzoekswebsite Mediapart over zijn hoge bestedingen aan privédiners en renovaties van zijn ministerie.

De Rugy meldde zijn aftreden op zijn Facebook-pagina. Volgens de minister heeft hij bij de Franse premier Edouard Philippe zijn ontslag ingediend omdat volgens De Rugy de "inspanning die nodig is om de beschuldigingen te bestrijden" ervoor zou zorgen dat hij zijn taken als minister niet "vreedzaam" meer kan uitvoeren.

De Rugy werd in september vorig jaar aangesteld als minister van Milieu. Hij was de opvolger van Nicolas Hulot, een milieuactivist die in 2018 opstapte omdat hij naar eigen zeggen het gevoel had dat de Franse president Emmanuel Macron voldoende betrokken was bij zijn ecologische programma.

"Ik zou de president van de Republiek en de premier willen bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gehad", schrijft De Rugy verder op Facebook. Ook zegt hij een aanklacht te hebben ingediend tegen de onderzoekswebsite.