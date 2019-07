De NAVO heeft in een officieel document bevestigd dat er kernwapens liggen op de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant. Over de aanwezigheid van de kernbommen werd al sinds de Koude Oorlog geheimzinnig gedaan.

Het gaat om een rapport dat is opgesteld door de rapporteur van het Defense and Security Committee (DSC) van het NAVO-parlement en begin juni tijdens een plenaire sessie werd besproken in Bratislava.

De Belgische krant De Morgen kreeg het document in handen via Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die de tekst op zijn beurt onder ogen kreeg in de Slowaakse hoofdstad.

In het document was te lezen dat de Verenigde Staten ongeveer 150 nucleaire wapens, met name B61-kernbommen, hebben opgeslagen op vijf Europese luchtmachtbasissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Chedi-Torre in Italië, Incirlik in Turkije en dus Volkel.

Bewuste zin is uit het document geschrapt

Inmiddels is de zin waarin de luchtmachtbasissen benoemd worden uit de tekst geschrapt en vervangen door "(...) Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije".

De Amerikanen willen de wapens gaan vervangen door een nieuwe generatie kernbommen die geschikt zijn voor de F-35's, onderdeel van het Joint Strike Fighter-programma (JSF). De eerste stappen voor die vervanging zijn inmiddels gezet, is in het document te lezen.

In 2014 vroeg een Kamermeerderheid het Amerikaanse Congres om van de modernisering van het kernwapenarsenaal in Europa af te zien.

Kabinet heeft kernwapenopslag nooit toegegeven

Het vermoeden was al langer dat tussen de tien en twintig nucleaire bommen van het type B61 in Volkel lagen. Volgens afspraken met de NAVO heeft het kabinet officieel nooit toegegeven dat er kernwapens op vliegbasis Volkel liggen.

Ex-premier Ruud Lubbers bevestigde in 2013 wel dat er in ondergrondse kluizen op de vliegbasis 22 Amerikaanse atoombommen opgeslagen lagen. "Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn, anno 2013", zei Lubbers destijds in een documentaire van National Geographic.

De opslag van nucleaire wapens op Volkel werd in november 2010 ook al eens door WikiLeaks gesuggereerd. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) wilde destijds geen tekst en uitleg geven in de Kamer.