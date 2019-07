Pakistan heeft met onmiddellijke ingang het luchtruim heropend voor passagiersvliegtuigen. De luchtvaartautoriteiten van het land hebben dat dinsdag bevestigd.

Het luchtruim van Pakistan is enkele maanden gesloten geweest na opgelopen spanningen met buurland India in februari dit jaar. De aanleiding hiervoor was een aanval van een in Pakistan gelegerde militante groep op een politiekonvooi in de Indiase deelstaat Kasjmir.

In de daaropvolgende confrontatie zijn voor zover bekend drie toestellen neergehaald: twee Indiase en een uit Pakistan.

Het sluiten van het luchtruim boven Pakistan had veel effect op de commerciële luchtvaart, omdat veel routes over het land gaan. Dat leidde tot extra reistijd en extra brandstofkosten.