Het Europees Parlement (EP) stemt dinsdagochtend over Ursula von der Leyen, de beoogde opvolger van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Maar of de Duitse minister van Defensie echt genoeg Europarlementariërs achter zich weet te krijgen is nog verre van zeker.

374 stemmen heeft Von der Leyen nodig om een van de machtigste vrouwen van Europa te worden. Haar eigen fractie, de christendemocratische EVP, heeft 182 zetels, de overige 192 zullen van andere fracties moeten komen.

De linkse en groene fracties (samen goed voor 114 zetels) hebben al laten weten dat zij niet voor Von der Leyen zullen stemmen. De eurosceptische groep Identiteit en Democratie (73 zetels) noemt het "onwaarschijnlijk" dat ze Von der Leyen zullen steunen.

Von der Leyen is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociaaldemocraten (154 zetels) en de liberalen (108 zetels).

Steun komt met een prijs

De sociaaldemocraten zijn verdeeld: velen hadden liever Frans Timmermans op de toppositie gezien. Met name vanuit haar eigen land (en coalitie) werd de aanval geopend op Von der Leyen.

De liberale groep (of Renew Europe, zoals ze sinds kort heten) wil Von der Leyen wel steunen, maar voor een behoorlijke prijs.

Zo willen ze dat hun eigen kandidaat, Margrethe Vestager, een toppositie krijgt binnen de nieuwe Commissie - op zijn minst even hoog als die van Frans Timmermans. Ook moet er een vervanging worden gevonden voor het "onbevredigende" systeem met de Spitzenkandidaten - het systeem dat met de benoeming van Von der Leyen ook door de regeringsleiders in de prullenbak is gegooid.

Mocht er links van het midden niet voldoende steun zijn, dan vindt Von der Leyen mogelijk alsnog extra stemmen in de eurokritische hoek van het Europees Parlement. De ECR, waartoe ook Forum voor Democratie behoort, heeft vorige week gesprekken gevoerd met Von der Leyen. De fractie heeft nog geen besluit genomen over wat ze gaan doen.

Europese puzzel begint mogelijk opnieuw

Het wordt dus een dubbeltje op zijn kant voor de Duitse. Haalt ze niet genoeg stemmen binnen, dan is het einde oefening voor Von der Leyen, en begint de Europese puzzel weer van voor af aan.

Is dat een ramp? Volgens Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, in ieder geval niet, zo liet hij afgelopen weekend weten aan de Duitse krant Die Welt. "Als mevrouw Von der Leyen niet wordt verkozen, is er een nieuwe ronde nodig. De raad heeft dan een maand om een nieuw plan te bedenken", zo zei hij afgelopen weekend tegen Die Welt.