De Franse politie heeft zondagavond 282 mensen gearresteerd na de overwinning van Algerije op Nigeria in de halve finale van de Afrika Cup, meldt persbureau AFP maandag op basis van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Parijs, Marseille en Lyon kwam het tot ongeregeldheden toen aanhangers van het Algerijnse voetbalteam de straat opgingen om de finaleplaats van het Noord-Afrikaanse land te vieren. De wedstrijd werd gespeeld in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Tientallen supporters reden na de overwinning toeterend met hun auto's over de Champs-Elysées in Parijs. In de nacht van zondag op maandag veranderde de sfeer echter van feestelijk naar grimmig en kwam het tot confrontaties tussen fans en de oproerpolitie. Vijftig mensen werden daarbij gearresteerd.

In de zuidelijke stad Marseille gooiden fans vuurwerk en rookbommen naar de politie. Dat gebeurde in de buurt van de haven, waar duizenden Fransen af waren gekomen op de jaarlijkse vuurwerkshow ter gelegenheid van de nationale feestdag Quatorze Juillet.

Ook in Lyon was het onrustig. In die stad werden tientallen auto's in brand gestoken. In Montpellier verloor een Algerijnse voetbalsupporter, die de overwinning van Algerije vierde, de controle over zijn auto. Hij reed met hoge snelheid in op een familie, waarbij een vrouw werd gedood en haar baby ernstig gewond raakte.

249 gearresteerden zitten momenteel nog vast in Frankrijk.

In grote steden wonen veel mensen van Algerijnse afkomst

In Parijs en Marseille wonen veel mensen met een Algerijnse achtergrond. Overwinningen van het Algerijnse elftal hebben eerder tot spanningen geleid in Frankrijk. Zo werden afgelopen donderdag in Parijs winkels geplunderd, nadat Algerije die avond in de kwartfinale van de Afrika Cup had afgerekend met Ivoorkust.

De finale van de Afrika Cup gaat vrijdag tussen Algerije en Senegal. Het is voor Algerije de derde keer dat het in de eindstrijd van het toernooi staat. In 1990 won het land het toernooi en tien jaar eerder werd in de eindstrijd van Nigeria verloren.