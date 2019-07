Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag drie jaar cel geëist tegen natuurgenezer Klaus Ross. Hij wordt verdacht van dood door schuld: drie van zijn patiënten kwamen om het leven na te zijn behandeld met een alternatief, niet erkend geneesmiddel.

Het OM verdenkt hem van drie keer dood door schuld, zware mishandeling en het overtreden van de geneesmiddelenwet.

Ross had een kliniek in het Duitse dorp Bracht, in de buurt van Roermond. Daar behandelde hij patiënten onder meer met het middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer, die niet verboden is, maar ook niet wordt erkend als geneesmiddel.

De aanklagers betichten hem ervan doses van het middel niet goed te hebben afgemeten, waardoor in 2016 drie kankerpatiënten overleden na de behandeling. Onder hen waren een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg.

Een 44-jarige vrouw uit Rotterdam bezocht de kliniek ook en kreeg daar hetzelfde middel voorgeschreven. Ze brak die behandeling zowel in de kliniek als later thuis af toen ze zich beroerd voelde. De vrouw was getuige tijdens het proces tegen Ross.

De natuurgenezer houdt zijn eigen onschuld vol. Hij zegt niet te begrijpen wat er mis is gegaan.