In de Congolese stad Goma is zondag een eerste geval van ebola vastgesteld. De stad is met zo'n miljoen inwoners de grootste stad die getroffen is door de epidemie, die het land teistert sinds augustus vorig jaar.

Een pastoor zou zijn besmet. Hij bezocht recentelijk per bus de stad Butembo, zo'n 200 tot 300 kilometer ten noorden van Goma, waar al meerdere gevallen van Ebola zijn vastgesteld. In die bus zaten zeker nog achttien andere passagiers.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het verspreidingsrisico in de stad Goma "beperkt is", doordat de ziekte bij de patiënt snel is geïdentificeerd en de buspassagiers in de gaten worden gehouden. Het ministerie roept mensen op "kalm te blijven".

In het land brak tien keer eerder ebola uit

In totaal zijn al ruim 1.600 mensen omgekomen door de huidige epidemie. In het Afrikaanse land brak al tien keer eerder een ebola-epidemie uit, maar de huidige uitbraak is wereldwijd de op een na ernstigste ooit.

In Goma werden al langer maatregelen getroffen om een mogelijke uitbraak in te dammen. Volgens Ronald Kremer van Artsen zonder Grenzen in Congo (DRC) zou het een "dramatisch scenario" zijn als de ziekte de stad in zijn greep krijgt.