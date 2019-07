De Amerikaanse president Donald Trump heeft de hoon van Democratische parlementsleden over zich heen gekregen nadat hij op Twitter enkele politici opriep terug te keren naar hun "door misdaad geteisterde landen, waar ze vandaan komen".

Volgens Trump is het beter dat de Democratische politici terugkeren naar hun 'eigen land' om daar de situatie te verbeteren, in plaats van dat ze de Amerikanen de les proberen te lezen over hoe het land bestuurd moet worden.

De Democraten noemen de uitlatingen van de president racistisch. Een van de vrouwen aan wie de tweetsessie vermoedelijk is gericht, Ilhan Omar uit Somalië, vindt dat Trump "wit nationalisme" opstookt. Volgens haar is hij boos omdat zij in het Congres zit en tegen zijn "met haat gevulde agenda" vecht.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi deelt die mening en verwacht dat Trump terug wil naar een "wit Amerika".

Immigratiebeleid van Trump ligt onder vuur

De president ligt in eigen land onder vuur vanwege zijn immigratiebeleid. Detentiecentra langs de grens zitten overvol, zag ook vicepresident Mike Pence die enkele dagen geleden de situatie ging bekijken.

Zondag zou de regering van Trump starten met het oppakken van tweeduizend migranten om deze vervolgens uit te zetten. Onduidelijk is in hoeverre dat is gebeurd.