De Amerikaanse president Donald Trump heeft de hoon van Democratische parlementsleden over zich heen gekregen nadat hij op Twitter enkele politici opriep terug te keren naar hun 'landen van herkomst'.

Trump noemt de Congresleden niet bij naam, maar het is duidelijk op wie hij doelt: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar en Ayanna Pressley.

De president stelt dat het beter is dat zij terugkeren om "te helpen de volkomen gebroken en door misdaad geteisterde plekken waar ze vandaan komen te repareren", in plaats van dat ze de Amerikanen de les proberen te lezen over hoe het land bestuurd moet worden.

"Kom daarna maar terug om ons te laten zien hoe het moet. Deze plekken hebben jullie hulp hard nodig, jullie kunnen niet snel genoeg vertrekken", schreef de president. "Ik ben ervan overtuigd dat (de Democratische Huisvoorzitter, red.) Nancy Pelosi heel blij zou zijn om die reizen snel en gratis te regelen."

Ocasio-Cortez werd geboren in Brooklyn, Tlaib in Detroit en Pressley in Chicago. Omar is de enige van de vier die buiten de VS werd geboren: ze komt uit Somalië en bracht het grootste deel van haar kindertijd door in een vluchtelingenkamp in Kenia, voordat ze op haar twaalfde naar de VS kwam.

Afgevaardigden vormen linkervleugel

De vier vrouwen zitten sinds de verkiezingen van vorig jaar in het Huis van Afgevaardigden. Ze gelden als de boegbeelden van de linkervleugel van de Democratische Partij, die nieuw elan heeft gekregen in de oppositie tegen Trump. In die hoedanigheid botsen ze regelmatig met meer behoudende Democraten, zoals Pelosi.

De Democraten noemen de uitlatingen van de president racistisch. Een van de vrouwen aan wie de tweets vermoedelijk zijn gericht, Ilhan Omar, vindt dat Trump "wit nationalisme" opstookt. Volgens haar is hij boos omdat zij in het Congres zit en tegen zijn "met haat gevulde agenda" vecht.

Huisvoorzitter Pelosi deelt die mening en stelt dat Trump terug wil naar een "wit Amerika".

Immigratiebeleid van Trump ligt onder vuur

De president ligt in eigen land onder vuur vanwege zijn immigratiebeleid. Detentiecentra langs de grens zitten overvol, zag ook vicepresident Mike Pence die enkele dagen geleden de situatie ging bekijken.

Zondag zou de regering van Trump starten met het oppakken van tweeduizend migranten om deze vervolgens uit te zetten. Onduidelijk is in hoeverre dat is gebeurd.

Alexandria Ocasio-Cortez is een van de meest zichtbare Democratische Afgevaardigden. (foto: Pro Shots/SIPA USA)