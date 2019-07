Het dodental na het noodweer in Nepal is verder opgelopen naar 55. Dat heeft de regering van het land zondag bekendgemaakt.

Gevreesd wordt dat de overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van de hevige moessonregens nog meer dodelijke slachtoffers zullen eisen.

Volgens de regering zijn tot nu toe 28 mensen gewond geraakt. Er zijn nog 29 mensen vermist. Naar hen wordt door reddingswerkers gezocht.

De vele regenval zorgt sinds donderdag voor grote problemen in Nepal. In het bergachtige land en buurland India zorgen modderstromen ervoor dat meer dan een miljoen mensen hun huis moeten verlaten en wegen onbegaanbaar zijn.

Het waterpeil van onder meer de Kosi-rivier staat erg hoog, waardoor rivieren ver buiten hun oevers zijn getreden. Hele dorpen staan inmiddels onder water.

Volgens de autoriteiten is de regen zelf inmiddels iets afgenomen, maar is het risico op aardverschuivingen nog steeds levensgroot. Bewoners van dorpen in de buurt van rivieren en bergketens worden opgeroepen waakzaam te blijven.

Ook doden en schade in Bangladesh

In buurland Bangladesh had men ook te kampen met de gevolgen van de zware moessonregens. Volgens de autoriteiten zijn in Bangladesh zeker tien mensen om het leven gekomen, waaronder twee kinderen.

Duizenden hutjes in vluchtelingenkampen van de Rohingya werden meegesleurd door modderstromen. De meteorologische dienst in Bangladesh meldt dat sinds 2 juli minstens 58,5 centimeter regen is gevallen in het district Cox's Bazar, waar de kampen staan.