Er zouden toch botten gevonden zijn in de zoektocht naar de vermiste Emanuela Orlandi in Vaticaanstad. Het is nog niet duidelijk van wie de stoffelijke overschotten zijn.

Volgens woordvoerder Alessandro Gisotti zijn botten van twee personen gevonden onder een steen nabij de graftombes van twee Duitse prinsessen. Deze tombes werden donderdag geopend in de zoektocht naar de al 36 jaar lang vermiste vrouw.

De destijds vijftienjarige Orlandi, dochter van een ambtenaar in het Vaticaan, verdween in 1983. Er gaan diverse theorieën rond over haar vermissing, onder meer dat ze ontvoerd zou zijn door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën.

Daar zou ook een ander vijftienjarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn geworden. Ook naar Gregori wordt nog steeds gezocht.

Geopende graftombes bleken leeg

Volgens een anonieme tipgever zou Orlandi begraven zijn op de plaats "waar de engel wees", verwijzend naar een standbeeld van een engel bij de graven van de Duitse prinsessen Sophie von Hohenlohe en Charlotte Frederika van Mecklenburg.

Toen de tombes werden geopend, bleken deze echter leeg. Van zowel de prinsessen als Orlandi werden geen resten aangetroffen.

De vindplek van de botten is verzegeld. Komende week gaat het onderzoek verder.