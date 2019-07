Het Verenigd Koninkrijk is bereid een Iraanse tanker te laten gaan die aan de ketting is gelegd bij Gibraltar. Voorwaarde is wel dat Iran garandeert dat het schip niet naar Syrië gaat, zegt de Britse minister Jeremy Hunt (Buitenlandse Zaken) op Twitter.

Hunt meldt een "constructief telefoongesprek" te hebben gehad met zijn Iraanse ambtsgenoot Mohammad Javad Zarif. Die zou hem op het hart hebben gedrukt dat Teheran de kwestie ook wil oplossen en niet uit is op escalatie.

"Ik verzekerde hem dat we bezorgd zijn over de bestemming van de olie aan boord van de Grace One, niet de oorsprong", aldus minister Hunt.

Als de Iraniërs garanties afgeven over de eindbestemming, kan het schip wat hem betreft vertrekken als alle procedures zijn afgerond in de rechtbanken op Gibraltar.

De inbeslagname van de tanker heeft de relatie tussen Londen en Teheran onder druk gezet. De Grace One was tegengehouden omdat het Europese sancties zou schenden door met ruwe olie naar Syrië te varen. In dat land is een burgeroorlog gaande. Iran reageerde woedend op de maatregel.