De Tropische storm Barry heeft zich ontwikkeld tot een orkaan van categorie 1. Dit melden Amerikaanse weerstations.

Barry is momenteel een orkaan van de lichtste categorie. Volgens het U.S. National Hurricane Center heeft Barry inmiddels windsnelheden van 120 kilometer per uur bereikt.

De Amerikaanse kustwacht heeft inmiddels de eerste mensen al gered van het wassende water. Volgens CNN zijn zij in de vroege ochtend met een helikopter in veiligheid gebracht en vervolgens naar een opvangcentrum overgebracht.

Orkaan Barry gaat gepaard met hevige regenval. Hierdoor zitten al zo'n 56.000 woningen en bedrijfspanden zonder elektriciteit.

Meteorologen waarschuwden al eerder dat lokaal tot 60 centimeter regen kan vallen. Gevreesd werd dat de rivier Mississippi, waarvan het waterpeil al erg hoog is na zware regenval op woensdag, zal overstromen.

Inwoners in onder meer New Orleans voorbereid op Barry

Onder meer in de kustplaats New Orleans, in het zuidoosten van Louisiana, hebben inwoners zich voorbereid op orkaan Barry. Een aantal wijken in het zuiden van de stad zijn geëvacueerd. Echter lijkt het erop dat New Orleans toch voorzichtig opgelucht adem kan halen. De stormvloed is daar minder hoog dan eerst werd verwacht. Het water in de rivier Mississippi staat bijna een meter lager dan berekend. De verwachting is dat het niet over de rivierdijken heen zal komen.

De autoriteiten hebben mensen opgeroepen hun huizen te beschermen, extra eten en drinken te halen en binnen te schuilen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand voor Louisiana uitgeroepen, waardoor indien nodig gebruik kan worden gemaakt van extra hulpdiensten.