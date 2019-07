Het dodental na hevige moessonregens in Nepal, die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten, is opgelopen tot dertig. Ook raakten twaalf mensen gewond.

Achttien personen worden momenteel nog vermist.

Sinds donderdag is er sprake van onophoudelijke regenval in het land dat grenst aan India en China. Vrijdag werd al bekend dat drie mensen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu om het leven kwamen nadat een muur was ingestort.

Autoriteiten maakten onder andere bekend dat het waterpeil van de Kosirivier in Oost-Nepal, die uitmondt in India, was gestegen tot gevaarlijke hoogte.

De rivier stroomde in 2008 al over. Bij deze ramp kwamen vijfhonderd mensen om het leven. Reddingsteams zijn ingezet om mensen uit de nabijgelegen dorpen te evacueren.

Meer dan miljoen Indiërs op vlucht voor water

In India hebben sinds donderdag al een miljoen mensen een veilig heenkomen moeten zoeken omdat door de moessonregens verschillende rivieren buiten hun oevers traden. Volgens de autoriteiten in de Indiase deelstaat Assam hebben overstromingen daar de afgelopen dagen zeker tien levens geëist. Meer dan 1800 dorpen zijn ondergelopen.

Vooral de rivier de Brahmaputra, die vanuit de Himalaya door Assam richting Bangladesh stroomt, kan de waterhoeveelheid niet aan. Het waterniveau zal volgens de autoriteiten alleen maar verder stijgen, ook omdat er meer regen is voorspeld voor de komende dagen. "De situatie is extreem kritiek", aldus de deelstaatminister van Waterstaat, Keshab Mahanta.