Protesten tegen Chinese handelaren zijn zaterdag uit de hand gelopen in Hongkong. Agenten sloegen met wapenstokken en gebruikten pepperspray tegen gemaskerde betogers in de plaats Sheung Shui, vlak bij de grens met China. Er zouden zeker zeven gewonden zijn gevallen.

Het protest in het grensgebied begon vreedzaam, maar ontaardde later in geduw en geschreeuw. Demonstranten gooiden onder meer paraplu's naar de politie. Die heeft betogers opgeroepen geen geweld te gebruiken en het gebied te verlaten.

Op dit moment is niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen. The South China Morning Post heeft het nu over twee demonstranten en vijf agenten. De Hongkongse krant meldt verder op basis van de organisatoren van het protest dat er 30.000 mensen waren.

In Sheung Shui bevinden zich tientallen winkels die razend populair zijn onder Chinese handelaren. Die slaan in Hongkong belastingvrije goederen in en verkopen die door in China. Inwoners van het gebied morren over de drukte en klagen ook dat de levendige handel tot hogere huurprijzen en meer inflatie leidt.

Een onbekend aantal personen is gewond geraakt. (Foto: EPA)

Situatie onrustig vanwege wetsvoorstel

Het is al geruime tijd onrustig in Hongkong, een voormalige Britse kolonie die sinds 1997 een autonome status heeft binnen China. Betogers bestormden ongeveer twee weken geleden het parlement van de metropool. Dat had onder meer te maken met onvrede over een omstreden wetsvoorstel.

De wet maakt het mogelijk om verdachten uit te leveren aan China, waar veel inwoners van Hongkong kritiek op hebben. Hoewel de Hongkongse leider Carrie Lam het voorstel "dood" heeft verklaard, zijn tegenstanders nog niet tevreden.

Er wordt onder meer geëist dat het wetsvoorstel definitief ingetrokken wordt, maar Lam lijkt daar geen gehoor aan te geven. Ook weigert ze af te treden. Demonstranten stellen dat de politicus haar geloofwaardigheid verloren heeft, maar Lam zegt ondanks de steken die ze heeft laten vallen het vertrouwen van de bevolking terug te willen winnen.

Demonstranten zijn van plan zondag opnieuw actie te voeren tegen het wetsvoorstel. Bij een van de protesten van vorige maand kwamen volgens de organisatoren twee miljoen mensen opdagen. De Hongkongse autoriteiten spraken echter van zo'n 400.000 deelnemers.