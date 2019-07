Het dodental na een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo is naar 26 gestegen. Daarnaast zijn ook nog eens 56 mensen gewond geraakt.

Een persoon blies zichzelf in de nacht van vrijdag op zaterdag op in een auto bij het hotel, waarna drie gewapende mannen het pand bestormden. De politie had de situatie zaterdagochtend pas onder controle. De aanslagplegers zijn gedood.

In het hotel was een politieke bijeenkomst aan de gang. Een kandidaat van de regionale presidentsverkiezingen is omgekomen bij de aanslag. Ook twee journalisten zijn overleden.

Onder de doden zijn verder tien mensen uit Kenia, Tanzania, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Van de tientallen gewonden hebben er twee de Chinese nationaliteit.

Aanslag opgeëist door Al Shabaab

Al Shabaab heeft de aanslag op het hotel opgeëist. Kismayo is deels in handen van de terroristische groepering die banden met Al Qaeda heeft. De beweging werd in 2012 uit de hoofdstad verdreven.

Al Shabaab wil een radicaalislamitische regeringsvorm vestigen. Om dit doel te bereiken, plegen aanhangers regelmatig aanslagen in Somalië en buurland Kenia.