De Catalaanse regiopresident Quim Torra moet voor de rechter verschijnen omdat hij in verkiezingstijd weigerde de gele linten, symbool van de onafhankelijkheidsbeweging, te verwijderen van overheidsgebouwen. Dat is het voorlopige resultaat van een onderzoek van de aanklager in Catalonië. Als de strafeis wordt opgelegd moet hij aftreden als president.

Torra is de derde Catalaanse leider op rij die wordt vervolgd. Carles Puigdemont verblijft nog steeds in het buitenland omdat hij in Spanje wordt verdacht van rebellie, nadat hij in 2017 de onafhankelijkheid van de republiek Catalonië uitriep. Daarvoor had hij een raadgevend referendum gehouden over de onafhankelijkheidskwestie.

Zijn voorganger Artur Mas kreeg een beroepsverbod opgelegd nadat hij plannen had om Catalonië van Spanje af te scheiden. Torra riskeert nu eenzelfde straf, het Spaanse Openbaar Ministerie eist dat hij een jaar en acht maanden lang geen politieke functie kan beoefenen, en dus moet aftreden als president.

'Gele lint tast neutraliteit van overheid aan'

Gedurende de Europese en lokale verkiezingen hing er een groot geel lint op diverse overheidsgebouwen, wat volgens het OM de "neutraliteit van de overheid aantast". De Spaanse kiesraad had eerder bevolen dat de symbolen verwijderd moesten worden.

Het gele lint is een symbool in de regio voor onafhankelijkheid en de vrijheid van de "politieke gevangen". Er zitten al ruim anderhalf jaar 12 Catalaanse ministers vast in Spanje, vanwege hun betrokkenheid bij het referendum in 2017.