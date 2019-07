De Amerikaanse stad New Orleans maakt zich op voor de komst van de "levensbedreigende" tropische storm Barry. De lokale autoriteiten hebben inwoners opgeroepen om voorraden in te slaan en om thuis te gaan schuilen.

Tropische storm Barry ontwikkelt zich waarschijnlijk tot een orkaan als hij zaterdag (lokale tijd) aan land komt in de zuidelijke staat Louisiana. Daarmee zou het de eerste Atlantische orkaan zijn van dit orkaanseizoen.

Hoewel de storm nu nog geen orkaanwinden heeft, waarschuwen weerdiensten voor een gevaarlijke hoeveelheid regen. Op sommige plaatsen kan maximaal 64 centimeter regen gaan vallen. Gevreesd wordt dat de rivier Mississippi, waarvan het waterpeil al erg hoog staat na zware regenval op woensdag, zal overstromen.

De Amerikaanse president Donald Trump riep eerder op vrijdag de noodtoestand uit in Louisiana. Hierop werd de olieproductie in de regio gehalveerd en werden energiebedrijven opgedragen om hun boorinstallaties op zee te evacueren. Ook het geplande concert van de Rolling Stones op zondagavond is uitgesteld vanwege de komst van Barry.

Mensen in New Orleans kijken over de gesloten sluisdeuren, die moeten voorkomen dat het rivierwater van de Mississippi de stad instroomt als Barry aan land komt. (Foto: AFP)

Geen evacuaties aangekondigd, stad vertrouwt op nieuwe waterkering

Volgens de gouverneur van Louisiana, Jon Bel Edwards, zou "niemand deze storm lichtvaardig moeten nemen", omdat Barry waarschijnlijk in kracht toeneemt tot een orkaan van de eerste categorie. Meteorologen rangschikken orkanen op zwaarte aan de hand van de schaal van Saffir-Simpson in categorieën van 1 tot en met 5.

De burgemeester van New Orleans heeft echter geen evacuaties aangekondigd. De laaggelegen kuststad kreeg na de verwoestende orkaan Katrina in 2005 een waterkering, die een nieuwe natuurramp moest voorkomen.

De angst dat het opnieuw misgaat, leeft echter nog steeds binnen de gemeenschap van New Orleans. Door Katrina kwamen destijds ongeveer 1.800 mensen om het leven.