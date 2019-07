Door een aanval en een bomaanslag op een hotel in Somalië zijn vrijdag zeker dertien doden gevallen. De aanval is opgeëist door de terroristische groepering Al Shabaab.

Een persoon blies zich op bij het hotel in de Zuid-Somalische havenstad Kismayo, waarna een groep gewapende mannen het hotel bestormde.

In het hotel was een bijeenkomst met politici. Onder de doden zou een bekende Somalische activist zijn. Ook kwamen twee verslaggevers om het leven. De Somalische premier Hassan Ali Khaire heeft de aanslag veroordeeld.

Al Shabaab, de terroristische groepering die banden heeft met Al Qaeda, pleegt vaker aanslagen in Somalië. De organisatie vecht voor suprematie in het land in de Hoorn van Afrika en wil daar een radicaalislamitische regeringsvorm vestigen.

In 2011 werd Al Shabaab verdreven uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. Een jaar later overkwam de terroristische groepering hetzelfde in Kismayo.