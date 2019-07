De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid, Alexander Acosta, heeft vrijdag zijn vertrek aangekondigd. Acosta kwam in opspraak omdat hij als aanklager een omstreden deal sloot met multimiljonair Jeffrey Epstein, die werd verdacht van kindermisbruik.

De minister maakte zijn aftreden bekend op het gazon van het Witte Huis in Washington, in het bijzijn van de Amerikaanse president Donald Trump. Acosta diende zijn ontslag vrijdagochtend telefonisch in bij de president. Hij vertrekt op vrijdag 19 juli.

"Ik vond dat de juiste beslissing was om op te stappen", zei Acosta.

Trump omschreef Acosta als een "uitstekende" minister van Werkgelegenheid. Hij zal tijdelijk worden vervangen door zijn nummer twee, vice-minister Patrick Pizzella.

Acosta kwam recent in opspraak, nadat bleek dat hij in 2008 een omstreden overeenkomst sloot met Epstein, die op dat moment werd onderzocht vanwege tientallen aantijgingen van seksuele handelingen met minderjarige meisjes. Acosta was tussen 2005 en 2009 hoofdaanklager in de stad Miami, Epsteins thuisstad.

Epstein kwam weg met lichte straf

Onder de bepalingen van de overeenkomst bekende Epstein schuld aan twee aanklachten van aanzetten tot prostitutie, waarmee een 14-jarig slachtoffer werd weggezet als prostituee. Hij draaide slechts 13 maanden de cel in, onder een bijzonder licht gevangenisregime, dat hem tot 12 uur per dag liet doorbrengen in zijn nabijgelegen kantoor.

Epstein moest zich laten bijschrijven op het register voor zedendelinquenten, maar werd vrijgesteld van federale vervolging. Eerder deze week werd bekend dat Epstein de meldingsplicht die bij zijn kwalificatie als zedencrimineel hoorde volkomen negeerde.

De vermeende slachtoffers van de multimiljonair, 36 vrouwen en meisjes, werden niet op de hoogte gesteld van de deal tussen hem en de aanklagers. Een rechter oordeelde in februari dat dit wettelijk niet was toegestaan.

Minister onder zware druk sinds arrestatie multimiljonair

Nadat details over de deal bekend werden, werd de roep om het opstappen van Acosta steeds luider. Trump gaf hem de kans om de overeenkomst uit te leggen aan het publiek. Acosta stelde dat hij destijds vond dat de straf van Epstein, die nu bijzonder licht lijkt, het best haalbare resultaat was.

Epstein werd vorige week gearresteerd in New York, waar hij zal terechtstaan voor het runnen van een 'seksnetwerk' van minderjarigen.

De zaak tegen de multimiljonair kwam weer aan het rollen door de onderzoeksjournalistieke inspanningen van Julie K. Brown van de krant The Miami Herald, die eind vorig jaar een serie artikelen aan de kwestie-Epstein wijdde.