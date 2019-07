De Turkse autoriteiten hebben vrijdag de eerste onderdelen van het luchtverdedigingssysteem S-400 ontvangen. De aankoop van het Russisch materieel is omstreden omdat Turkije NAVO-bondgenoot is.

Over de aanschaf van het luchtverdedigingssysteem is veel te doen binnen de NAVO, omdat lidstaten vrezen dat de S-400 Rusland informatie doorgeeft over het traceren van F-35-gevechtsvliegtuigen.

De Verenigde Staten stellen dat de vliegtuigen, die voortkomen uit het Amerikaanse Joint Strike Fighter-programma, in gevaar kunnen komen door het gebruik van het Russische luchtverdedigingssysteem. Daarnaast is de S-400 niet integreerbaar met het NAVO-systeem.

De VS heeft bij Turkije aangedrongen af te zien van de aankoop, maar dat was zonder succes. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft ruim 2 miljard euro betaald voor het luchtverdedigingssysteem.

De Amerikaanse autoriteiten zeiden vorige maand nog dat Turkije niet zowel de S-400 als de F-35 kan hebben, omdat "de S-400 ontworpen is om een ​​vliegtuig als de F-35 neer te schieten". Er werd toen besloten geen extra Turkse militairen toe te laten tot het F-35-trainingsprogramma.

Verenigde Staten dreigen met sancties

In het conflict heeft de VS meermaals gedreigd Turkije sancties op te leggen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak dinsdag nog over "echte en negatieve gevolgen", maar gaf geen verdere details.

De sancties komen volgens Turkije niet overeen met de inhoud van de gesprekken die gevoerd zijn tussen Erdogan en de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G20-bijeenkomst in juni.

Na de ontmoeting verklaarde Erdogan dat de VS geen plannen heeft om Turkije sancties op te leggen voor de aanschaf van de S-400. Trump zei op zijn beurt dat Turkije niet eerlijk was behandeld, maar sloot sancties niet uit.