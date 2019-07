De autoriteiten in Soedan meldden donderdag dat een staatsgreep is verijdeld. In de uren daarna zijn 17 mensen aangehouden, 13 van hen hebben een hoge rang in het leger. Meer arrestaties worden niet uitgesloten, meldt het defensiecomité van het land.

De couppoging zou hebben plaatsgevonden kort voordat de militaire overgangsraad het akkoord om de macht te delen met de oppositie zou ondertekenen. Het leger heeft geen bewijs geleverd voor de mislukte staatsgreep. Wel was er meer leger aanwezig op strategische punten in hoofdstad Khartoem.

Op dit moment regeert de militaire overgangsraad over Soedan. Die kwam aan de macht nadat in april president Omar Al Bashur werd gedwongen af te treden. Dat gebeurde na maandenlange protesten tegen zijn regime, waarbij meer dan zestig doden vielen.

'Komende drie jaar zouden oppositie en leger land besturen'

Op 5 juli meldden Soedanese autoriteiten dat de de militaire machthebbers en de Soedanese oppositie een akkoord hadden bereikt over een overgangsregering. De komende drie jaar zouden de oppositie en de legerleiding afwisselend het land vormen.

Daarnaast zou er een technocratische regering komen en zou er een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld naar gewelddadige ingrepen door het leger en de politie tijdens betogingen.

Journalist Kaamil Ahmed van The Guardian meldt donderdagavond in een tweet, dat het akkoord over een overgangsregering, tot twee keer toe werd uitgesteld sinds de autoriteiten met het nieuws over een akkoord kwamen.