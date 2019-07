Het Openbaar Ministerie (OM) in Milaan is donderdag een onderzoek gestart naar mogelijke politieke corruptie. Die aankondiging komt nadat internationale media meldden dat de regeringspartij Lega probeerde miljoenen euro's binnen te krijgen via een geheime oliedeal met Russen.

Het Italiaanse magazine L'Espresso meldde in februari dat de voormalige woordvoerder van Lega-leider en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, Gianluca Savoini, vorig jaar oktober in Moskou een ontmoeting had met Russische zakenlieden. Ze zouden hebben gesproken over een oliedeal, waarmee geld zou worden doorgesluisd naar de Italiaanse partij.

Savoini ontkende dat die ontmoeting had plaatsgevonden, maar het Amerikaanse Buzzfeed publiceerde woensdag een transcript van een geluidsopname van het gesprek in Moskou, die in handen van de nieuwswebsite zou zijn. Op die opname zou te horen zijn hoe Savoini de oliedeal besprak.

De voormalige woordvoerder van Salvini zei donderdag tegen Italiaanse journalisten dat hij inderdaad een groep zakenmensen trof, maar hij ontkende iets verkeerd te hebben gedaan en stelde dat Lega geen geld heeft ontvangen van de Russen.

Volgens twee anonieme bronnen die bij het onderzoek zijn betrokken, besloten de Milanese onderzoeksrechters om de kwestie nader te bekijken nadat het verhaal in L'Espresso verscheen. Een van de bronnen zegt ook dat de onderzoekers wisten van het bestaan van de geluidsopname, voordat Buzzfeed het transcript daarvan wereldkundig maakte.

Italiaanse wet staat buitenlandse donaties niet toe

Onder de Italiaanse wet mogen politieke partijen geen donaties uit het buitenland ontvangen. De oppositiepartij Democratische Partij (PD) heeft geëist dat Salvini het Italiaanse parlement van antwoorden voorziet over de kwestie. De voorzitter van de Italiaanse Senaat, een bondgenoot van de minister van Binnenlandse Zaken, weigert echter hem op te roepen. Hij doet de aantijgingen af als "journalistieke roddels".

Het is niet de eerste keer dat Lega in opspraak komt in een corruptiezaak. De vorige leider van de partij, Umberto Bossi, verduisterde bijna 49 miljoen euro. Een rechter gaf de partij vorig jaar 75 jaar om dat geld terug te betalen.