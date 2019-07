Het Vaticaan heeft donderdag bekendgemaakt dat twee graftombes die eerder op de dag werden geopend geen resten van een al 36 jaar vermist meisje bevatten. Een anonieme tip stelde dat Emanuela Orlandi, destijds 15, daar zou liggen.

De twee grafkelders op de oude Teutoonse begraafplaats in Vaticaanstad werden geopend in het bijzijn van de familie van Orlandi, die de tip ontving, en nazaten van de twee Duitse prinsessen die in daar begraven zouden moeten liggen.

De tombes bleken echter leeg te zijn: ook de resten van prinses Sophie von Honenlohe (gestorven 1836) en Carlotta Frederica von Mecklenburg (gest. 1840) werden niet aangetroffen.

De 15-jarige Orlandi, dochter van een ambtenaar in het Vaticaan, verdween in 1983. Haar verdwijning geldt als een van de grootste mysteries uit de moderne geschiedenis van het rooms-katholieke ministaatje.

Verschillende theorieën over het lot van Orlandi leidden in 2012 tot de doorzoeking van de graftombe van een Romeinse maffioso, Enrico De Pedis, maar ook daar werd niets gevonden.

De Italiaanse media verbinden Emanuela Orlandi regelmatig aan Mirella Grigori, een andere tiener die in hetzelfde jaar verdween in Rome. Haar resten werden ook niet aangetroffen in de grafkelders.