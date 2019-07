De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta noemt de deal die hij in 2008 als aanklager sloot met multimiljonair Jeffrey Epstein 'noodzakelijk'. Volgens hem was Epstein anders misschien vrijuit gegaan.

De Amerikaanse multimiljonair stond ruim elf jaar terug terecht voor kindermisbruik en kreeg door de deal achttien maanden cel, terwijl levenslang was geëist. Na dertien maanden stond hij weer op vrije voeten.

Critici zijn niet te spreken over de handelswijze van Acosta en vinden dat hij moet aftreden. Dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. "Ik dien naar het genoegen van de president", vertelde hij op een uur durende persconferentie.

Volgens Acosta was het proces om Epstein langer achter tralies te krijgen "een gok geweest" en is de deal gesloten om hem alsnog, al dan niet tijdelijk, achter slot en grendel te krijgen. "Hij was en is een seksueel roofdier."

Epstein mocht cel verlaten voor werk

De minister noemt de deal "het beste voor de slachtoffers" en weigerde meerdere malen excuses aan te bieden aan de slachtoffers tijdens de persconferentie. Epstein werd uiteindelijk alleen veroordeeld voor het betalen van één veertienjarig meisje voor seks, terwijl er tientallen slachtoffers zouden zijn. Juristen noemen de deal "ongebruikelijk".

Gedurende zijn celstraf mocht Epstein overdag de gevangenis verlaten om te werken, iets waar Acosta niet op de hoogte van zou zijn geweest. Daarnaast werd hij geregistreerd als zedendelinquent en moest hij een schadevergoeding betalen.

Wat tegenstanders van de deal schuurt is het gegeven dat Epsteins tientallen slachtoffers pas nadat hij weer op vrije voeten was erachter kwamen dat hij een lichte straf had gekregen.

'Deal moet mogelijk nietig worden verklaard'

Een federale rechter besloot in februari dit jaar dat de deal onrechtmatig genoemd kan worden en mogelijk nietig verklaard moet worden. Volgens de wet moeten slachtoffers worden ingelicht voor een veroordeelde zedendelinquent wordt vrijgelaten.

Deze week is de Amerikaanse multimiljonair, die rijk werd door investeringen, opnieuw opgepakt voor het seksueel uitbuiten van kinderen. Donderdag hoort hij of hij op borgtocht vrij mag komen.

Dat verzoek was eerder nog door de rechter afgewezen, omdat hij vanwege zijn gigantische financiële middelen als "vluchtgevaarlijk" wordt gezien. Epstein heeft via zijn advocaat laten weten "onschuldig" te zijn.