Noodweer in het noorden van Griekenland heeft woensdagavond volgens de plaatselijke brandweer aan minstens vijf personen het leven gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

Het noorden van Griekenland werd de hele dag geteisterd door harde windstoten, zware regenval en hagelstormen. Het noodweer zorgde voor veel chaos in de regio.

Volgens de kustwacht kwam een man om het leven nadat een caravan werd weggeblazen op een camping in Halkidiki, een toeristische schiereiland. Bij datzelfde incident waren nog een man en een vrouw betrokken, maar of zij het overleefd hebben, is niet duidelijk.

Over de identiteit van de slachtoffers konden de autoriteiten weinig verdere informatie geven, behalve dat ze niet uit Griekenland kwamen.

In dezelfde regio kwam volgens de plaatselijke brandweer een man om het leven nadat het dak van een restaurant in Nea Plagia instortte, terwijl twee hotelgasten werden gedood door een ontwortelde boom in Potidea.

De brandweer meldt dat minstens twintig mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht.