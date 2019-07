Meer dan twintig landen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de massale detentie van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Ambassadeurs van 22 staten deden dat via een gezamenlijke brief aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Diplomaten zeggen dat het de eerste keer is dat de kwestie collectief is aangekaart bij de raad in Genève. De brief, die is ingezien door persbureau Reuters, is getekend door onder anderen gezanten uit Groot-Brittannië, Japan, Frankrijk, Duitsland en Canada.

Ook de handtekening van de Nederlandse ambassadeur staat onder de brief. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft vorige maand tijdens een bezoek aan China nog zijn bezorgdheid over de vrijheid van religie in het land, met name in Xinjiang, geuit.

Experts en activisten zeggen dat meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims worden vastgehouden in detentiekampen in Xinjiang. Het gaat volgens China om trainingscentra waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd.

Landen willen dat China inspecteurs toelaat

China wordt in de brief opgeroepen internationale experts toe te laten tot het gebied, onder wie de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet. Ook wordt Peking gemaand de mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals godsdienstvrijheid, te respecteren.

Een diplomaat zegt tegen Reuters dat de Chinese delegatie woedend is over de brief. De betrokken landen wilden zich naar verluidt niet wagen aan een formele resolutie waarin China op de vingers wordt getikt. Ze vreesden volgens diplomaten voor de reactie van Peking.