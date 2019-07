De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, Kim Darroch, heeft woensdag zijn ontslag aangeboden. Darroch haalde zich de woede van het Witte Huis op de hals nadat vertrouwelijke memo's waarin hij de regering van Donald Trump bekritiseerde uitlekten. De Amerikaanse president noemde hem onder meer "zeer dom".

"Sinds het lekken van officiële documenten uit deze ambassade is er veel speculatie over mijn positie en mijn resterende termijn als ambassadeur", schrijft Darroch in een verklaring. "Ik wil een einde maken aan die speculatie. De huidige situatie maakt het mij onmogelijk mijn functie uit te oefenen zoals ik zou willen."

Memo's van Darroch aan zijn baas, de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, werden eind vorige week gelekt naar de Britse krant Mail on Sunday.

"We geloven niet dat deze regering substantieel normaler zal worden; minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder verdeeld tussen verschillende facties, diplomatiek minder klunzig en minder incompetent", schreef de ambassadeur in een van die documenten.

Trump reageerde woedend op het lek. Hij haalde op Twitter meerdere malen uit naar zowel Darroch als de Britse premier Theresa May, die volgens hem "dwazen" zijn.

May zegt het te betreuren dat Darroch gedwongen is op te stappen. "Goed regeren is afhankelijk van ambtenaren die volledige en openhartige adviezen kunnen geven", aldus May.

Rel komt op vervelend moment voor Britten

De ruzie kwam voor de Britse regering op een ongelegen moment. Het Verenigd Koninkrijk hoopt de economische gevolgen van de Brexit, die uiterlijk 31 oktober moet plaatsvinden, gedeeltelijk te compenseren door de banden met de VS verder aan te halen.

Buitenlandminister Hunt heeft de woorden van Trump naar aanleiding van de gelekte memo's veroordeeld. Britse ambtenaren moeten vrijelijk met hun ministeries kunnen communiceren - dat doen de Amerikanen ook, aldus Hunt. Er is een onderzoek ingesteld naar het lek.

Amerikaanse critici van Trump vergelijken de manier waarop de president bijzonder hard van leer trekt tegen de Britten - trouwe bondgenoten van de VS - met zijn benadering van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Die noemde Trump onder meer een "demente oude man", maar wordt nu uitbundig geprezen door de Amerikaanse president.