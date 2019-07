De Duitse bondskanselier Angela Merkel (64) heeft woensdag de derde publieke aanval van trillingen in iets meer dan drie weken tijd gekregen. Volgens haar woordvoerders is er niets aan de hand met Merkels gezondheid.

Merkel begon over haar hele lichaam te trillen tijdens de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne. Getuigen zeggen dat de aanval meer dan een minuut duurde.

"Het gaat prima met me", zei Merkel woensdagmiddag op een persconferentie na haar ontmoeting met Rinne. "Ik heb recent gezegd dat ik me door wat er gebeurde tijdens de ontvangst van (de Oekraïense, red.) president Zelenski gebeurde. Dat proces is duidelijk nog niet afgelopen, maar er is voortgang en ik zal hier een tijdje mee moeten leven, maar het gaat heel goed met me en u hoeft zich geen zorgen over mij te maken."

Medio juni kreeg de bondskanselier de eerste publieke trilaanval tijdens een ontmoeting met de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Negen dagen later overkwam haar dat weer, ditmaal tijdens de beëdiging van de nieuwe Duitse justitieminister, Christine Lambrecht.

'Aanval gevolg van warmte en vochtgebrek'

Merkel verklaarde dat de aanval in het bijzijn van Zelensky het resultaat was van de warmte en vochtgebrek. "Ik ben ervan overtuigd dat deze reactie weer zal verdwijnen, net zoals ze zich plotseling heeft aangediend", zei ze daarover.

In regeringskringen werd de tweede aanval, die tijdens de ministeriële beëdiging, verklaard als een resultaat van de eerste. "De herinnering aan het incident van vorige week leidde tot de situatie van vandaag, een psychologisch proces", zei een functionaris daarover.

Merkel gaf op de G20-top in Osaka geen antwoord op de vraag of ze een dokter had bezocht, maar zei wel: "Ik heb niets bijzonders te melden, ik ben in orde."