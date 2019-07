In de Canadese stad Winnipeg zijn 46 mensen in het ziekenhuis beland nadat ze werden vergiftigd door een gaslek in hun hotel. Bij het lek is koolmonoxide vrijgekomen.

Vijftien van de hotelgasten verkeren in kritieke toestand, aldus een reddingswerker tegen plaatselijke media. De verwachting is echter toch dat alle vergiftigde mensen het overleven.

In totaal waren er 52 mensen aanwezig in het gebouw. Zowel de gasten als het personeel werd kort na de melding door de brandweer geëvacueerd. De lokale dierenbescherming ontfermt zich over een hond die diende geëvacueerd te worden.

De brandweercommandant melde op een persconferentie dat niemand gereanimeerd hoefde te worden, maar dat de vijftien in kritieke toestand verkerende gasten een gevaarlijk hoog koolmonoxidegehalte hadden.

De oorzaak van het gaslek is nog onbekend. Volgens de gasleverancier is de gastoevoer naar het hotel momenteel afgesloten en wordt het gebouw gelucht.