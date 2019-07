De Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein (66) wordt ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Bovendien lijkt het erop dat zijn machtige vrienden hem jarenlang een hand boven het hoofd hielden. Wie is Epstein en hoe groot kan deze zaak worden?

Epstein is in de laatste twintig jaar meerdere keren beschuldigd van misbruik. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie (OM) kwam in 2007 met een lijst van 53 pagina's met aanklachten tegen hem; hij zou onder meer tientallen minderjarige meisjes hebben betaald voor seks.

De zaak tegen Epstein was toentertijd vooral gebouwd op getuigenverklaringen van vrouwen die stelden slachtoffer te zijn geworden van de multimiljonair.

Op basis van die aanklachten riskeerde Epstein een levenslange gevangenisstraf in een federale gevangenis. Hij wist echter een opvallende deal te sluiten met de aanklagers, die werden geleid door Alexander Acosta, tegenwoordig de Amerikaanse minister van Werkgelegenheid.

Epstein kreeg slechts dertien maanden 'cel'

De zakenman bekende schuld in twee aanklachten van prostitueebezoek in de staat Florida, waar hij een deel van de tijd woont. Daarvoor kreeg hij een celstraf van achttien maanden in een plaatselijke gevangenis, waarvan hij uiteindelijk dertien maanden diende. Epstein mocht wel tot twaalf uur per dag naar buiten om in zijn nabijgelegen kantoor te werken.

De deal bevatte ook de bepaling dat een lopend FBI-onderzoek naar mogelijke andere slachtoffers en andere machtige mensen die gebruikmaakten van Epsteins seksnetwerk werd stopgezet.

Juristen stelden dat de deal in alle opzichten ongebruikelijk was. Maar één specifiek aspect deed vooral veel wenkbrauwen fronsen: in de deal werd ook vastgelegd dat "elke mogelijke medeplichtige" van Epsteins zedenmisdrijven kon rekenen op dezelfde immuniteit. Wel werd de multimiljonair geregistreerd als zedendelinquent.

Een federale rechter besloot in februari 2019 echter dat de deal onrechtmatig genoemd kan worden en mogelijk nietig verklaard moet worden. De slachtoffers hoorden pas van de deal nadat Epstein was vrijgelaten; volgens de wet moeten zij worden ingelicht voordat een veroordeelde zedendelinquent wordt vrijgelaten.

Epstein begin juli 2019 weer opgepakt

De multimiljonair wordt wederom verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Hij zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze.

De sessies begonnen vaak met massages, maar daarna masturbeerde Epstein vaak en vroeg de meisjes hem aan te raken terwijl hij dat deed. Ook betaalde de miljardair de meisjes om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommigen waren pas dertien jaar oud. De zaak kwam opnieuw aan het rollen door een groot onderzoek van journalisten van Miami Herald, die zich een jaar in de zaak hebben vastgebeten.

Bij een huiszoeking in Epsteins enorme huis in New York zijn honderden tot misschien wel duizenden naaktfoto's aangetroffen. Volgens aanklagers gaat het vermoedelijk om foto's van minderjarige meisjes. De afbeeldingen en videobeelden lagen deels weggestopt in een kluis, maar stonden ook op cd-roms buiten de kluis. Veel details over de vondst zijn nog niet prijsgegeven.

De rechter weigert vooralsnog een borg vast te stellen voor Epstein, omdat hij vanwege zijn fortuin en zijn connecties als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd.

Donald Trump-vertrouweling Alexander Acosta ligt onder vuur door de deal die hij sloot met Jeffrey Epstein (Foto: AFP)

Ook minister Werkgelegenheid ligt onder vuur

De Democraten willen dat Acosta per direct zijn functie neerlegt vanwege zijn rol in de omstreden deal die in 2008 met Epstein is gesloten. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stelde dinsdag dat zijn positie onhoudbaar is omdat de Amerikaanse president Donald Trump bij zijn aanstelling wist van de door de rechter onrechtmatig verklaarde deal.

Volgens bronnen in het Witte Huis lijkt Trump vooralsnog niet van plan Acosta te gaan ontslaan. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden kunnen echter de druk opvoeren door vrouwen die verklaringen hebben afgelegd tegen Epstein te vragen om te komen getuigen voor het Congres.

De multimiljonair was bevriend met Trump

Epstein was bevriend met talloze hooggeplaatste en machtige personen, zoals Trump, oud-president Bill Clinton en de Engelse prins Andrew van York.

Trump prees Epstein in 2002 in een interview als "een geweldige man die ik al zeker vijftien jaar ken. Hij weet hoe je een leuke tijd moet hebben; hij houdt evenveel van mooie vrouwen als ik, en vaak zijn ze jong." Na de aanklachten in 2006 en 2007 nam Trump overigens afstand van de "geweldige man".

Ook Clinton probeerde zo snel mogelijk zijn contacten met Epstein te downsizen en beklemtoonde maandag via een woordvoerder "slechts vier maal" met een privéjet meegevlogen te zijn naar zijn privé-eiland. Tot zijn andere vrienden behoorden (in het verleden) acteurs Kevin Spacey en Chris Tucker en regisseur Woody Allen.

Ook Kevin Spacey, die onder vuur ligt voor seksueel ongepast gedrag, behoorde tot de vrienden van Jeffrey Epstein. (Foto: AFP)

Epstein bezit veel geld en veel huizen

Het is niet exact duidelijk hoeveel geld Epstein bezit, maar dat hij puissant rijk is, staat buiten kijf. Hij verdiende (een groot deel) van zijn geld als hedgefund-manager, oftewel iemand die namens anderen grote bedragen investeert in onder meer beleggingen.

In eerste instantie deed hij dit voor de bank Bear Sterns. In de jaren tachtig richtte hij zijn eigen bedrijf op dat hij in de jaren negentig omdoopte tot Financial Trust Company.

Volgens Forbes, die meerdere malen in de inkomsten van Epstein dook, is hij officieel geen miljardair. Het bedrijf waarmee hij zijn geld verdiende, had kantoor op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Er zijn geen officiële verslagen of cliëntenlijsten beschikbaar.

Veel van Epsteins cliënten zijn overigens wel miljardair, zoals Leslie Wexner, de oprichter van Victoria’s Secret. Ook Wexner verbrak alle contact na de eerste zaak tegen de investeerder.