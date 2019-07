Kyriakos Mitsotakis is maandag beëdigd tot premier van Griekenland. Zijn partij Nea Dimokratie (Nieuw Democratie) kreeg tijdens de vervroegde verkiezingen van zondag zo'n 40 procent van de stemmen. Hij is de opvolger van Alexis Tsipras, die met zijn partij net geen 32 procent van alle stemmen vergaarde.

De vervroegde verkiezingen waren uitgeroepen nadat de partij Syriza van Tsipras een ruime nederlaag leed bij de Europese Verkiezingen. Ook toen had de partij van de nu 51-jarige Mitsotakis een voorsprong van zo'n 9 procentpunten op Tsipras.

De centrumrechtse partij van Mitsotakis krijgt door de nieuwe forse overwinning een ruime meerderheid in het parlement. 158 van de 300 zetels worden ingenomen door leden van Nea Dimokratie. Mitsotakis belooft fors te investeren in de Griekse economie, meer banen te genereren en minder belasting voor de Grieken.

Mitsotakis wordt bij zijn nieuwe ambtswoning gefeliciteerd door voormalig premier Tsipras. (Foto: AFP)

Winnaar Griekse verkiezingen krijgt 50 zetels extra

Tsipras' partij gaat flink onderuit. Tijdens de vorige parlementsverkiezingen in 2015 behaalde zijn partij 145 zetels, daar zijn er nu nog 86 van over. Die terugval lijkt erger dan het is. Doordat Tsipras de vorige verkiezingen won, kreeg zijn partij automatisch vijftig zetels extra. Die gaan nu naar Nea Dimokratie.

Tsipras lag zwaar onder vuur vanwege de bezuinigingen die Griekenland moest doorvoeren om noodsteun te krijgen van Europa. Daarnaast werd een overeenkomst die Tsipras sloot met Noord-Macedonië over de nieuwe naam van het land, hem niet in dank afgenomen.

In Griekenland wonen zo'n 10,8 miljoen mensen, waarvan 9,8 miljoen stemgerechtigd zijn. In het land is het wettelijk verplicht om te stemmen, maar er volgen nooit sancties tegen hen die dit niet doen.