Een Belgische jongen van twaalf jaar is om het leven gekomen nadat een van zijn beste vrienden hem had geraakt met een schot uit een luchtbuks. De twee waren aan het spelen in de plaats Villers-la-Ville.

Het kind werd direct overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij donderdag overleed aan een longperforatie. Het openbaar ministerie in Waals-Brabant meldt maandag dat sprake was van een ongeluk.

Het slachtoffer werd geraakt door een schot uit een zogenoemde loodjeskarabijn van de vader van zijn vriend. De jeugdafdeling van het parket heeft een onderzoek ingesteld naar het schietincident.

Luchtbuksen vallen in België in de categorie vrij verkrijgbare wapens. Dit soort wapens is niet verboden en de houder hoeft er ook geen vergunning voor te hebben.