De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda (45), die de bijnaam 'The Terminator' kreeg, is maandag door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig bevonden aan diverse oorlogsmisdaden. Er is genoeg bewijs gezien om hem te veroordelen voor moord, verkrachting, het ronselen van kindsoldaten en het hebben van seksslavinnen.

In totaal gaat het om achttien misdaden waaraan hij schuldig is bevonden. Welke straf hij krijgt, is nog niet bekend.

Ntaganda was maandag aanwezig en hoorde via een koptelefoon het vonnis aan. In totaal hebben 248 hoorzittingen plaatsgevonden en zijn tachtig getuigen en experts ondervraagd.

De man pleegde de oorlogsmisdaden in 2002 en 2003 in de Congolese regio Ituri. Naar schatting zijn miljoenen mensen omgekomen als gevolg van de strijd die onder meer draaide om de natuurlijke rijkdommen in het gebied.

Ntaganda kon pas in 2013 opgepakt worden nadat hij zich had overgegeven in zijn geboorteland Rwanda. Hij heeft zijn misdaden altijd ontkend en ging zelfs enige tijd in hongerstaking.

Ntaganda was een belangrijke figuur onder het bewind de door het hof veroordeelde Thomas Lubanga. Hij stond aan het hoofd van een rebellengroep in Ituri.