Een echtpaar uit New York heeft hun twee pasgeboren zoontjes moeten afstaan nadat bleek dat ze biologisch gezien niet van hen waren. De ivf-kliniek waar het echtpaar naartoe was gegaan, had door een fout embryo's van twee andere paren gebruikt.

Hierdoor zijn de twee kinderen ook geen familie van elkaar, schrijven Amerikaanse media. Ze zijn afgestaan aan hun biologische ouders.

Het echtpaar had al twijfels toen uit een echo bleek dat de kinderen allebei jongens waren. Ze hadden namelijk zelf maar één mannelijke embryo en vier vrouwelijke. Het stel is toen verteld dat echo's niet altijd betrouwbaar waren.

Toen bij de bevalling in maart van dit jaar bleek dat het wel degelijk om twee jongens ging én de kinderen niet Aziatisch waren, terwijl het paar dit wel is, kwam de fout aan het licht. Het echtpaar heeft nog altijd geen idee wat er met hun eigen embryo's is gebeurd.

Het echtpaar klaagt de ivf-kliniek aan, onder meer voor nalatigheid.