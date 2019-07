De man die verdacht wordt van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke wilde twee keer eerder toeslaan, meldt de Süddeutsche Zeitung. De Duitse krant meldt dit op basis van de bekentenis die verdachte Stephan E. later heeft ingetrokken.

Het 65-jarige slachtoffer was leider van het district Kassel, een van de drie districten in de deelstaat Hessen. De christendemocraat werd ruim een maand geleden doodgeschoten bij zijn woning.

Volgens de Süddeutsche Zeitung was de 45-jarige E. zeker tweemaal eerder van plan om Lübcke te vermoorden. Hij zou in 2017 en 2018 met een vuurwapen naar de woning van de politicus zijn gegaan, maar de daad niet hebben uitgevoerd.

De Duitse regering spreekt van een politieke moord. De rechts-extremistische verdachte zou bezwaren hebben tegen het ruimhartige immigratiebeleid waarvan Lübcke voorstander was. In de bekentenis van E. staat dat hij tijdens de moord niets tegen de politicus had gezegd.

In de verklaring laat E. weten spijt te hebben. Hij noemt de moord een "onvergeeflijke" daad en zegt dat niemand vanwege zijn of haar uitspraken hoort te sterven.

'E. kocht eerst wapens om familie te beschermen'

E. zou in 2014 voor het eerst vuurwapens hebben gekocht. Naar eigen zeggen was dit om zijn familie tegen immigranten te beschermen. In het moordonderzoek heeft de politie, op aanwijzingen van E., volgens Duitse media vijf vuurwapens gevonden.

Medeverdachten Elmar J. en Markus H. worden door het Duitse openbaar ministerie onder meer in verband gebracht met de wapens. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hun rollen bij de moord op Lübcke.