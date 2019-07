De Amerikaanse miljardair en geregistreerde zedendelinquent Jeffrey Epstein is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd in New York op verdenking van het seksueel misbruiken van minderjarigen. Zo’n twaalf jaar geleden werd de nu 66-jarige Epstein voor eenzelfde vergrijp opgepakt.

Tussen 2006 en 2007 werd duidelijk dat de bekende van president Trump, oud-president Clinton en de Engelse prins Andrew van York zeker veertig meisjes seksueel misbruikte. Zij werden van over de hele wereld speciaal overgevlogen naar diverse huizen van de miljardair.

Epstein, die rijk werd als investeerder, kon levenslang de cel in gaan voor vrouwenhandel, maar stond door een schikking na 13 maanden alweer buiten. Uiteindelijk werd hij alleen berecht voor één zaak, waarin hij een veertienjarig meisje had voorgesteld te betalen voor seks.

De slachtoffers hoorden pas van die deal toen Epstein weer op vrije voeten was, schrijft de NOS. Bekeken wordt of die deal nietig kan worden verklaard, omdat de slachtoffers ingelicht hadden moeten worden over de deal.

Maandag moet Epstein opnieuw in de rechtbank verschijnen. Zijn advocaat heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.