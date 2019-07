De 41 migranten van de reddingsboot Alex zijn zondag van boord gelaten bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Het schip was er zaterdag illegaal aangemeerd, omdat de mensen op het schip "per direct hulp nodig hadden".

Die leek de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini aanvankelijk niet te willen geven. Volgens hem had hij, toen het schip nog rondvoer, medicijnen, voedsel en 400 liter water aangeboden wat het schip had geweigerd. Daarna zou de bemanning de noodtoestand uitgeroepen hebben waarna het met een patrouilleboot en marineschip naar de haven begeleid.

Sinds juni is het extra moeilijk voor soortgelijke schepen als Alex om Italiaanse wateren te betreden. Organisaties die dit toch doen riskeren een boete tot 50.000 euro en hun boot kan in beslag worden genomen.

De Alex was het tweede reddingsschip dat in korte tijd aanmeerde op het eiland Lampedusa. Vorige week zaterdag kwam in dezelfde haven de Sea-Watch 3 aan met tientallen Afrikaanse migranten aan boord.

De Duitse kapitein Carola Rackete zat tot dinsdag in huisarrest. De Italiaanse regering verdenkt haar organisatie van mensensmokkel door migranten op te pikken en ze naar Italië te brengen. Rackete hangt een aanklacht boven het hoofd voor hulp bij deze illegale immigratie.

Duitsland vraagt Italië om havens te openen

Duitsland vraagt Italië om de havens te openen voor "schepen van goede doelen". Salvini wil daar vooralsnog geen gehoor aan geven. "We zullen hooguit de migranten in auto's zetten en ze naar de Duitse ambassade brengen", sprak Salvini in een Facebook-video.

Aanhangers van Sea-Watch gingen zaterdag de straat op in de Duitse stad Hamburg om steun te betuigen aan Rackete.