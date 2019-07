In de Amerikaanse staat Californië heeft gouverneur Gavin Newsom de noodtoestand uitgeroepen vanwege de zware bevingen die met name het zuiden sinds donderdag teisteren.

De staat werd donderdag opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 6.4, waar amper 34 uur later een beving met een magnitude van 7.1 overheen kwam. Dat was de zwaarste aardbeving in de staat in 25 jaar tijd.

In beide gevallen lag het epicentrum in de buurt van de stad Ridgecrest in de Mojavewoestijn.

Door de laatste beving vlogen meerdere huizen in brand door gesprongen gasleidingen en verzakten andere gebouwen. Drieduizend personen zaten zonder stroom, ruim twintig mensen raakten er gewond.

Newsom dankt de hulpdiensten die volgens hem "dag en nacht reparaties uitvoeren in het gebied". Volgens hem moeten inwoners van Californië "altijd klaarstaan" voor de volgende forse aardbeving. Daarnaast hoopt hij dat er overheidssteun komt vanuit Washington voor het herstel.

'Vrijwel zeker dat er nog een zware beving volgt in Californië'

Bewoners in het gebied krijgen volgens geofysicus John Bellini amper rust. Sinds donderdag hebben er meer dan 4.700 kleine bevingen plaatsgevonden, wat neerkomt op één beving per 75 seconden. Zeker drieduizend daarvan hadden een magnitude van boven de 1.0, een aanzienlijk deel was zwaarder dan 3.0.

Seismologen zeggen dat het gebied voorlopig rekening moet houden met nieuwe bevingen. Volgens seismoloog Lucy Jones van het prestigieuze Caltech, het California Institute of Technology, komt er vrijwel zeker nog een beving met een magnitude van tenminste 5.0.

"Daarnaast is er 10 procent kans dat deze net zo zwaar is als de beving van zaterdag", aldus Jones.