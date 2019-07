De stembussen voor de parlementsverkiezingen in Griekenland zijn zondagochtend om 07.00 uur (lokale tijd) geopend. De Griekse premier Alexis Tsipras diende in mei een verzoek tot vervroegde verkiezingen in, na een forse nederlaag van zijn partij Syriza bij de Europese Verkiezingen.

De stembussen gaan om 19.00 uur dicht en de uitslag wordt rond middernacht verwacht. Het worden de eerste nationale verkiezingen sinds in 2016 de stemgerechtigde leeftijd teruggebracht werd van 18 naar 17 jaar.

In Griekenland wonen ongeveer 10,8 miljoen mensen, waarvan 9,8 miljoen mensen stemgerechtigd zijn. De 300 leden van het parlement worden gekozen voor een ambtstermijn van vier jaar. 56 kiesdistricten in het land worden naar evenredigheid vertegenwoordigd.

De winnaar van de verkiezingen krijgt automatisch een bonus van 50 zetels extra in het parlement, die 300 zetels in totaal telt. Het is in Griekenland wettelijk verplicht om te stemmen, hoewel er nooit sancties volgen tegenover burgers die niet stemmen.

Verkiezingen Griekenland

10,8 miljoen inwoners, 9,8 miljoen geregistreerde stemmers

300 parlementszetels verkiesbaar

Het land heeft een stemplicht, maar er volgen geen sancties bij burgers die niet stemmen

Bij de Europese verkiezingen in mei won oppositiepartij Nea Dimokratie (Nieuwe Democratie), met 9 procentpunten voorsprong op Syriza. Leider Kyriakos Mitsotakis van Nieuwe Democratie eiste vervolgens het aftreden van Tsipras, die op zijn beurt nieuwe verkiezingen uitschreef. Aanvankelijk zou zijn mandaat pas in oktober aflopen.

Tsipras sloot pijnlijke concessies met EU en Noord-Macedonië

In januari 2015 werd Tsipras' premier, nadat zijn partij Syriza als grootste uit de bus kwam bij de parlementsverkiezingen. Een half jaar later trok hij de stekker uit zijn eerste kabinet, wegens een meningsverschil over financiële steun vanuit Europa.

Binnen zijn eigen partij was er veel verzet tegen de bezuinigingen die Griekenland door zou moeten voeren om noodsteun vanuit Europa te krijgen.

De daaropvolgende verkiezingen van september 2015 behaalde Syriza 145 van de 300 parlementszetels, waarna Tsipras opnieuw premier werd.

Pijnlijke concessies aan de EU en een deal over de naam van buurland Noord-Macedonië, deden de populariteit van Tsipras sinds 2015 geen goed, met de verkiezingsuitslag bij de Europese verkiezingen als dieptepunt.