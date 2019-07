De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten Kim Darroch, beschrijft Donald Trump als "onbekwaam", "onzeker" en "incompetent" in een reeks uitgelekte memo's, die in handen zijn van de Daily Mail. De memo's beslaan de periode van 2017 tot juli 2019.

In de memo's schetst de Britse ambassadeur een somber beeld van de gang van zaken in het Witte Huis.

Hij schrijft onder meer niet te geloven dat de administratie in het Witte Huis "aanzienlijk normaler zal worden; minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder diplomatiek , minder onhandig en minder onbekwaam." Darroch denkt niet dat het Witte Huis van Trump 'ooit competent zal lijken.'

'Britse politici en ambtenaren moeten Trump zoveel mogelijk vleien'

Om effectief met Trump om te gaan moeten "je punten eenvoudig zijn, zelfs bot", volgens Darroch. Britse politici en ambtenaren zouden Trump zoveel mogelijk moeten vleien en het ego van de president aanspreken wanneer ze met hem in contact komen.

Ook zegt hij dat het "ergste niet kan worden uitgesloten" omtrent de vermeende pogingen van samenspanning tussen het Trump-kamp en Rusland.

'Mediaberichten over chaos in het Witte Huis zijn grotendeels waar'

Volgens de Daily Mail werd Darroch door veiligheidsadviseur Mark Sedwill in de zomer van 2017 gevraagd om enkele gedachten te formuleren over de persoonlijkheid leiderschapsstijl van Trump, voorafgaand aan een bespreking van de Britse Nationale Veiligheidsraad.

Darroch beschuldigde Trump er in een daaropvolgende brief van "onzekerheid uit te stralen, zijn toespraken te vullen met "valse claims en statistieken" en het bereiken van "bijna niets" op het gebied van binnenlands beleid. Ook schreef hij dat de mediaberichten over de "chaos" in het Witte Huis "grotendeels waar zijn".

'Het Witte Huis is een verdeelde administratie'

De memo's bevatten onder meer diplomatieke telegrammen, waarin commentaar wordt gegeven op de beslissingen van het buitenlands beleid van Trump. Op 22 juni 2019 schrijft Kim: "Het is onwaarschijnlijk dat het Amerikaans beleid voor Iran in de nabije toekomst samenhangender zal worden. Dit is een verdeelde administratie."

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken liet zaterdagavond in een reactie op de berichtgeving weten dat het Britse publiek "van onze ambassadeurs verwachten dat zij een eerlijke, onverbloemde beoordeling geven van de politiek in hun land." Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd.

