De Amerikaanse staat Californië is wederom getroffen door een zware aardbeving. Vrijdagavond (lokale tijd) is een beving van magnitude 7,1 gemeten. Dat meldt het Amerikaans seismologisch instituut USGS.

Het is de krachtigste aardbeving in Californië in 25 jaar tijd. Donderdag was er al een beving met de kracht van 6.4 gemeten, die wordt nu de 'voorschok' genoemd.

In Ridgecrest komen veel schademeldingen binnen. Meerdere huizen zijn in brand gevlogen door gesprongen gasleidingen. Volgens de brandweer is één persoon lichtgewond geraakt.

Kort na de beving zijn al meerdere naschokken met een kracht van 4 tot 4.7 gevoeld. De eerste schok was te voelen tot in Los Angeles.

Bij eerdere bevingen op donderdag kwamen geen mensen om het leven. Wel raakten twintig mensen gewond en zijn meerdere huizen afgebrand. Volgens USGS hebben er sinds de beving van donderdag constant kleine naschokken met een kracht tussen de 2 en 3 plaatsgevonden.