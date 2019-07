Bij luchtaanvallen van het Syrische leger in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker dertien burgers omgekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de mensenrechten.

Zeven kinderen, drie vrouwen en drie mannen kwamen om het leven. Een onbekend aantal andere burgers raakten gewond.

Volgens een lokale hulporganisatie werd de schade aangericht door zeker tien helikopters met vatenbommen - containers vol met explosieven, brandstof, granaatscherven, glas en ander dodelijk materiaal.

Er zouden vrijdagnacht ongeveer 98 aanvallen zijn uitgevoerd in verschillende gebieden in het westen en zuiden van Idlib.

De provincie is het laatste bastion van rebellen en jihadisten in Syrië en grotendeels in handen van de aan Al Qaida gelinkte groepering Hayat Tahrir Al Sham.