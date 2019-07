Twee leiders van de Rode Khmer zijn in beroep gegaan tegen hun veroordeling eind 2018. De 92-jarige Nuon Chea en Khieu Samphan (87) werden in november tot levenslange celstraf veroordeeld vanwege genocide. Dat blijkt uit de papieren die zijn ingediend bij de rechtbank.

Nuon Chea was de rechterhand van leider Pol Pot in de periode dat het Rode Khmer-regime aan de macht was in Cambodja. Khieu Samphan was tussen 1976 en 1979 de officiële leider van Cambodja.

Tussen 1975 en 1979 kwamen tot 2 miljoen mensen om het leven door het regime van Pol Pot. Cambodja had in die periode 7 miljoen inwoners.

Volgens de veroordeelden zijn er meerdere grote fouten gemaakt tijdens het proces. De strafzaak tegen oud-leiders van de Rode Khmer begon in 2006 en kan op deze manier nog langer duren. Pol Pot is in 1998 overleden.