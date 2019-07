Zeker twaalf lichamen van mensen die gedood zijn door een paramilitaire groepering in Rio de Janeiro zijn vrijdag gevonden in een put, zo heeft de politie van de Braziliaanse stad bekendgemaakt.

De mensen zouden zijn ontvoerd, gemarteld en daarna vermoord door de paramilitaire groepering. De lichamen in de put waren al in staat van ontbinding.

Ook zijn er veel botten gevonden, waardoor er mogelijk meer dan twaalf lichamen in de put zijn gedumpt.

De put werd gevonden tijdens een onderzoek naar de militie in de wijk Itaboraí. De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker vijftig moorden in de laatste achttien maanden.

In de sloppenwijken in Rio de Janeiro voeren paramilitaire milities vaak een zware en gewelddadige strijd met drugsbendes om de macht in het gebied.

Tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen er steeds meer plaatselijke milities in Rio en andere grote Braziliaanse steden, voornamelijk bestaand uit oud-politiemannen, -militairen en -brandweerlieden, die de wetteloosheid in hun wijken wilden bestrijden. De milities kwamen echter al snel in opspraak vanwege hun gewelddadige werkwijze. Daarnaast worden veel van de groeperingen inmiddels zelf beschuldigd van misdrijven zoals afpersing en moord.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Braziliaanse politie wordt verdacht van de massamoord. Het gaat echter om een paramilitaire militie.