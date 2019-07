Delen van de Amerikaanse staten Californië en Nevada zijn donderdag opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 6.4. Onderzoekers spreken van de zwaarste aardbeving in Californië in de afgelopen twintig jaar.

Het epicentrum lag in de buurt van Searles Valley in de Mojavewoestijn en de schok werd ruim 250 kilometer verderop in Los Angeles nog gevoeld, melden Amerikaanse media. De beving zou gevoeld zijn in een gebied waar ruim 20 miljoen mensen wonen.

Voorafgaand aan de aardbeving was een schok met een magnitude van 4.3. Ook zouden er zeker vier naschokken zijn geweest, met magnitudes van 3.5 tot 4.7. Over mogelijke gewonden is nog niets bekend.

In de nabijgelegen plaats Ridgecrest leverden de naschokken problemen op, aldus burgemeester Peggy Breedon. De brandweer zou in korte tijd 24 meldingen hebben binnengekregen van brandjes en mensen die in nood verkeren vanwege vallende objecten.

Vanuit de stad San Bernardino kwamen berichten over schade aan gebouwen en wegen, maar voor zover bekend vielen ook daar geen zwaargewonden. Een USGS-medewerkster waarschuwde dat ook de komende dagen de aarde nog kan gaan trillen, terwijl ook een echt zware beving tot de mogelijkheden behoort.

De laatste zeer zware aardbeving in Californië eiste in 1994 tientallen doden en veroorzaakte voor miljarden dollars aan schade. In dezelfde regio werd toen vooral de wijk Northridge in Los Angeles getroffen door een beving met een magnitude van 6,6.