Vier op de vijf Joden van onder de 34 jaar zeggen dat Jodenhaat een probleem is in hun land en dat problemen zijn toegenomen in de laatste vijf jaar. 44 procent heeft te maken gehad met antisemitisme in het afgelopen jaar en als gevolg daarvan overwoog vier op de tien van de ondervraagden om hun huidige land te verlaten.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). De organisatie ondervroeg 2.700 Joden tussen de 16 en 34 jaar uit twaalf Europese landen, waaronder Nederland. In de twaalf landen woont vrijwel de gehele Joodse populatie van het werelddeel.

Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat hun overheid voldoende doet om de veiligheid van Joden in het land te garanderen. Een op de vijf geeft aan dat de aanpak tegen antisemitisme zijn vruchten afwerpt.

Het is opmerkelijk dat zo veel jonge Joden nog steeds antisemitisme ervaren. De groep is ruim 12 procentpunten groter dan de groep oudere Joden, de zestigplussers, die zeggen hetzelfde mee te maken. Vier op de vijf jongere Joden zeggen nooit aangifte te doen. Waarom is niet duidelijk.

Daders hebben vaak islamitische achtergrond

Uit het onderzoek blijkt dat daders vooral uit de rechts- en links-extremistische hoek komen. Daarnaast hebben daders vaak een islamitische achtergrond. Bij gevallen van intimidatie gaat het om een derde van alle gevallen, bij antisemitische geweldsincidenten zou de groep bij zes op de tien gevallen verantwoordelijk zijn.

Volgens de ondervraagden kan dat komen omdat er in hun land ook toenemende intolerantie tegen moslims is.

Helft durft geen Joodse symbolen te dragen

Ondanks alle problemen geven vier op de vijf ondervraagden aan trots te zijn op hun Joodse identiteit. De helft van hen durft echter in het openbaar geen Joodse symbolen, zoals keppeltjes, te tonen.

EU-commissaris Věra Jourová (Justitie en Consumentenrechten) zegt geschokt te zijn door de resultaten. "Het is treurig dat deze groep Joden hun identiteit niet durft te tonen en zelfs eraan denkt om te emigreren. Dat moet anders."