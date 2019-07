21 Ierse slachtoffers van een scheepsramp die in 1847 plaatsvond, zijn donderdag begraven in Canada.

De overblijfselen van de stoffelijke overschotten van de mensen werden tussen 2011 en 2016 gevonden in de Canadese provincie Quebec, nabij de plaats Cap-des-Rosiers.

Volgens verhalen werden er in totaal zo'n 87 lichamen gevonden. Deze zouden zijn begraven op het strand.

Het schip dat The Carricks heette, voer 172 jaar geleden tijdens de Ierse hongerperiode uit naar Canada. De menselijke resten die in Canada worden begraven, zijn voornamelijk van vrouwen en kinderen. Na een storm in 2011 werden menselijke resten van drie kinderen gevonden. In 2016 werden resten van nog eens achttien personen gevonden.

Begrafenis biedt nabestaanden 'afsluiting'

Familieleden van degenen die worden begraven, zeiden tegen de BBC dat de begrafenis voor "afsluiting" zal zorgen.

De oudoom van de 63-jarige Pat Ward ging in 1847 aan boord van The Carricks, samen met zijn vrouw en vijf dochters en één zoon.

Volgens Ward zijn alle dochters bij de ramp omgekomen. Wards oudoom en zijn vrouw overleefden de scheepsramp, net als 46 anderen. "Het is erg emotioneel om aan mijn familieleden die de hongersnood hebben overleefd te denken", aldus Ward.

Ieren waren in de negentiende eeuw voornamelijk afhankelijk van de aardappeloogst in hun land. Ongeveer 90 procent van deze oogst mislukte echter in de periode van 1845 tot 1850, waardoor een enorme voedselschaarste ontstond en de voedselprijzen stegen. Veel Ieren vertrokken daarop per boot naar Canada.