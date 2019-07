Een Noord-Koreaanse delegatie heeft de Verenigde Staten er woensdag op bezoek bij de Verenigde Naties middels een verklaring van beschuldigd "vijandig gezind" te zijn. Volgens de delegatie probeert Washington de "vredige sfeer" in Noord-Korea te ondermijnen.

In de verklaring wordt onder meer gereageerd op de gezamenlijke brief die is opgesteld door de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In die op 29 juni verstuurde brief worden alle VN-lidstaten opgeroepen tot verdere sancties tegen Noord-Korea.

"Wat niet over het hoofd kan worden gezien, is het feit dat deze oproep precies op de dag dat president Trump een topbijeenkomst voorstelde kwam", aldus de verklaring.

"Alle VN-lidstaten zullen waakzaam moeten blijven voor opzettelijke pogingen van de Verenigde Staten om de vreedzame sfeer die in Noord-Korea is gecreëerd te ondermijnen."

Zondag ontmoetten Trump en Kim Jong-un elkaar in de Koreaanse gedemilitariseerde zone. Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president voet op Noord-Koreaans grondgebied zette.