De leefomstandigheden in detentiecentra waar migranten worden vastgehouden aan de Amerikaanse zuidgrens zijn veel slechter dan werd aangenomen, blijkt woensdag uit een rapport van een onafhankelijke regeringswaakhond.

Het rapport van het inspectiebureau van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid beschrijft onder meer hoe migranten worden vastgehouden in cellen die zo overbevolkt zijn dat ze alleen ruimte hebben om te staan, en hoe minderjarigen geen toegang hebben tot douches of warme maaltijden, meldt The New York Times.

"In een van de centra werden sommige alleenstaande volwassenen een week vastgehouden in omstandigheden waarin alleen staruimte was, en in een ander centrum werden sommige alleenstaande volwassenen meer dan een maand in overbevolkte cellen gezet", staat in het rapport.

De inspecteurs bezochten in juni vijf detentiefaciliteiten in Texas. Daar troffen ze kinderen aan die weinig kleding bezitten en de kleren die ze hebben niet kunnen wassen. Migranten in verschillende centra konden zich alleen wassen met vochtige doekjes en kregen louter broodjes met worst te eten, wat leidt tot gezondheidsproblemen. In twee van de vijf centra kregen migrantenkinderen pas warme maaltijden toen de inspecteurs langskwamen.

Volgens het rapport werden 826 van de 2.669 kinderen in de detentiecentra langer dan 72 uur vastgehouden, wat een schending is van een recent getroffen gerechtelijke schikking en het Amerikaanse douanebeleid.

Hoorzittingen over detentiecentra in Congres

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden, die daar een meerderheid hebben, stellen dat het rapport van de inspectie de conclusies van hun eigen onderzoeken naar de omstandigheden in de detentiecentra ondersteunt. Verschillende Huiscomités hebben hoorzittingen over de kwestie aangekondigd. Die moeten volgende week plaatsvinden.

De regering-Trump geeft de Democraten de schuld van de mensonterende omstandigheden in de detentiecentra. Zij willen niet voldoende geld vrijmaken om de crisis aan de grens aan te pakken, aldus het Witte Huis. Critici van de regering merken daarbij op dat Trump de crisis zelf heeft geschapen en die wil gebruiken om geld voor zijn grensmuur los te krijgen.